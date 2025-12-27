Udinese-Lazio è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 21 punti e la Lazio che invece è al 8° posto in classifica con 23 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 4 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.
Udinese-Lazio si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Lazio è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 21 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Lazio in tv o in streaming
Udinese-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 27-12-2025.
