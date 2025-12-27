Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Udinese-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese-Lazio è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 21 punti e la Lazio che invece è al 8° posto in classifica con 23 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 4 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.

Udinese-Lazio si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Lazio è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 21 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Lazio in tv o in streaming

  • Partita: Udinese-Lazio
  • Data: sabato 27 dicembre 2025
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Udine
  • Stadio: Bluenergy Stadium
  • Arbitro: Andrea Colombo

Udinese-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 27-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Udinese - Lazio?
La gara tra Udinese e Lazio si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Lazio?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Lazio sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Udinese - Lazio?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Lazio?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol
Chi trasmette la partita Udinese - Lazio?
La partita tra Udinese e Lazio verrà trasmessa da DAZN
Udinese-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio