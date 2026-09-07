Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Udinese-Lazio è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 4 punti e la Lazio che invece è al 6° posto in classifica con 6 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 2 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 2 reti.

Udinese-Lazio si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Lazio è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.

Dove vedere Udinese-Lazio in tv o in streaming

Partita : Udinese-Lazio

: Udinese-Lazio Data : lunedì 7 settembre 2026

: lunedì 7 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Paride Tremolada

Udinese-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.