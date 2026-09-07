Udinese-Lazio è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 4 punti e la Lazio che invece è al 6° posto in classifica con 6 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 2 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 2 reti.
Udinese-Lazio si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Lazio è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.
Dove vedere Udinese-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Lazio
- Data: lunedì 7 settembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Paride Tremolada
Udinese-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Udinese-Lazio live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Udinese-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Lazio?
- La gara tra Udinese e Lazio si giocherà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Udinese - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Lazio sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Udinese - Lazio?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Lazio?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 2 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Lazio?
- La partita tra Udinese e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky