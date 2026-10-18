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CALCIO SERIE A

Udinese-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Udinese-Lecce è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 4 punti e il Lecce che invece è al 13° posto in classifica con 6 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Udinese-Lecce si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Lecce è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Guida ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Lecce in tv o in streaming

  • Partita: Udinese-Lecce
  • Data: domenica 18 ottobre 2026
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Udine
  • Stadio: Bluenergy Stadium
  • Arbitro: Marco Guida

Udinese-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 18-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Udinese - Lecce?
La gara tra Udinese e Lecce si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Udinese - Lecce?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Lecce sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Udinese - Lecce?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Lecce?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
Chi trasmette la partita Udinese - Lecce?
La partita tra Udinese e Lecce verrà trasmessa da DAZN
Udinese-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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