Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

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Udinese-Lecce è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 4 punti e il Lecce che invece è al 13° posto in classifica con 6 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Udinese-Lecce si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Lecce è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Guida ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Lecce in tv o in streaming

Partita : Udinese-Lecce

: Udinese-Lecce Data : domenica 18 ottobre 2026

: domenica 18 ottobre 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Marco Guida

Udinese-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 18-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.