Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese-Milan è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 7 punti e il Milan che invece è al 6° posto in classifica con 6 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Arthur Atta con 1 rete.

Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Luka Modric con 1 rete.

Udinese-Milan si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Milan è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Milan in tv o in streaming

Partita : Udinese-Milan

: Udinese-Milan Data : sabato 20 settembre 2025

: sabato 20 settembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Daniele Doveri

Udinese-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Milan sarà inserito un'ora prima del match.