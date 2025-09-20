Virgilio Sport
Udinese-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Udinese-Milan è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 7 punti e il Milan che invece è al 6° posto in classifica con 6 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Arthur Atta con 1 rete.
Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Luka Modric con 1 rete.

Udinese-Milan si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Milan è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Udinese-Milan
  • Data: sabato 20 settembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Udine
  • Stadio: Bluenergy Stadium
  • Arbitro: Daniele Doveri

Udinese-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Udinese - Milan?
La gara tra Udinese e Milan si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Udinese - Milan?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Milan sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Udinese - Milan?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Milan?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Arthur Atta con 1 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Luka Modric con 1 gol
Chi trasmette la partita Udinese - Milan?
La partita tra Udinese e Milan verrà trasmessa da DAZN e da Sky
