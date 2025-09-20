Udinese-Milan è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 7 punti e il Milan che invece è al 6° posto in classifica con 6 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Arthur Atta con 1 rete.
Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Luka Modric con 1 rete.
Udinese-Milan si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Milan è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Milan in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Milan
- Data: sabato 20 settembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Daniele Doveri
Udinese-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Udinese-Milan live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Udinese-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Milan?
- La gara tra Udinese e Milan si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Udinese - Milan?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Milan sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Udinese - Milan?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Milan?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Arthur Atta con 1 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Luka Modric con 1 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Milan?
- La partita tra Udinese e Milan verrà trasmessa da DAZN e da Sky