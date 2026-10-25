Udinese-Milan è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 4 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 15 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 4 reti.
Udinese-Milan si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Milan è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Milan in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Milan
- Data: domenica 25 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Udinese-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 25-10-2026.
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Il link al live di Udinese-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Milan?
- La gara tra Udinese e Milan si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Udinese - Milan?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Milan sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Udinese - Milan?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Milan?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 4 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Milan?
- La partita tra Udinese e Milan verrà trasmessa da DAZN