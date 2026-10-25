Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

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Udinese-Milan è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 4 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 15 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 4 reti.

Udinese-Milan si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Milan è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Milan in tv o in streaming

Partita : Udinese-Milan

: Udinese-Milan Data : domenica 25 ottobre 2026

: domenica 25 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Matteo Marcenaro

Udinese-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 25-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Milan sarà inserito un'ora prima del match.