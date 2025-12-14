Udinese-Napoli è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 18 punti e il Napoli che invece è al 2° posto in classifica con 31 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 4 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
Udinese-Napoli si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Napoli è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Udinese-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Napoli
- Data: domenica 14 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Simone Sozza
Udinese-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-12-2025.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Napoli?
- La gara tra Udinese e Napoli si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Udinese - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Napoli sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Udinese - Napoli?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Napoli?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 4 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Napoli?
- La partita tra Udinese e Napoli verrà trasmessa da DAZN