Udinese-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Udinese-Napoli è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 18 punti e il Napoli che invece è al 2° posto in classifica con 31 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 4 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Udinese-Napoli si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Napoli è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Udinese-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Udinese-Napoli
  • Data: domenica 14 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Udine
  • Stadio: Bluenergy Stadium
  • Arbitro: Simone Sozza

Udinese-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Udinese - Napoli?
La gara tra Udinese e Napoli si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Napoli?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Napoli sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Udinese - Napoli?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Napoli?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 4 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol
Chi trasmette la partita Udinese - Napoli?
La partita tra Udinese e Napoli verrà trasmessa da DAZN
