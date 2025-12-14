Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Udinese-Napoli è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 18 punti e il Napoli che invece è al 2° posto in classifica con 31 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 4 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Udinese-Napoli si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Napoli è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Udinese-Napoli in tv o in streaming

Udinese-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.