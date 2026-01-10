Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese-Pisa è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 25 punti e il Pisa che invece è al 20° posto in classifica con 12 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 5 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 9 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

Udinese-Pisa si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Pisa è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Pisa in tv o in streaming

Partita : Udinese-Pisa

: Udinese-Pisa Data : sabato 10 gennaio 2026

: sabato 10 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Giovanni Ayroldi

Udinese-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.