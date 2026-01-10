Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Udinese-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese-Pisa è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 25 punti e il Pisa che invece è al 20° posto in classifica con 12 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 5 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 9 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

Udinese-Pisa si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Pisa è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Pisa in tv o in streaming

  • Partita: Udinese-Pisa
  • Data: sabato 10 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Udine
  • Stadio: Bluenergy Stadium
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Udinese-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Udinese - Pisa?
La gara tra Udinese e Pisa si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Pisa?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Pisa sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Udinese - Pisa?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Pisa?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol
Chi trasmette la partita Udinese - Pisa?
La partita tra Udinese e Pisa verrà trasmessa da DAZN
Udinese-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio