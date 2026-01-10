Udinese-Pisa è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 25 punti e il Pisa che invece è al 20° posto in classifica con 12 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 5 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 9 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
Udinese-Pisa si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Pisa è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Pisa
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Udinese-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Pisa?
- La gara tra Udinese e Pisa si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Udinese - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Pisa sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Udinese - Pisa?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Pisa?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Pisa?
- La partita tra Udinese e Pisa verrà trasmessa da DAZN