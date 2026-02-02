Udinese-Roma è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 29 punti e la Roma che invece è al 5° posto in classifica con 43 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.
La Roma ha ottenuto finora 14 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.
Udinese-Roma si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Roma è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Roma in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Roma
- Data: lunedì 2 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Udinese-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 02-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
