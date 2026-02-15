Udinese-Sassuolo è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 32 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 29 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 5 reti.
Udinese-Sassuolo si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Sassuolo è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.
Dove vedere Udinese-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Sassuolo
- Data: domenica 15 febbraio 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Udinese-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 15-02-2026.
