Udinese-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Udinese-Sassuolo è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 32 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 29 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 5 reti.

Udinese-Sassuolo si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Sassuolo è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.

Dove vedere Udinese-Sassuolo in tv o in streaming

  • Partita: Udinese-Sassuolo
  • Data: domenica 15 febbraio 2026
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Udine
  • Stadio: Bluenergy Stadium
  • Arbitro: Maria Ferrieri Caputi

Udinese-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 15-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Udinese - Sassuolo?
La gara tra Udinese e Sassuolo si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Udinese - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Sassuolo sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Udinese - Sassuolo?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Sassuolo?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 5 gol
Chi trasmette la partita Udinese - Sassuolo?
La partita tra Udinese e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN
