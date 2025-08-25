Udinese-Verona è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Udinese-Verona si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Verona è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.
Dove vedere Udinese-Verona in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Verona
- Data: lunedì 25 agosto 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Paride Tremolada
Udinese-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 25-08-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
Se invece preferite seguire Udinese-Verona live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Udinese-Verona sarà inserito un'ora prima del match.
