Udinese-Verona come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Udinese-Verona è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.

Udinese-Verona si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Verona è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.

Dove vedere Udinese-Verona in tv o in streaming

  • Partita: Udinese-Verona
  • Data: lunedì 25 agosto 2025
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Udine
  • Stadio: Bluenergy Stadium
  • Arbitro: Paride Tremolada

Udinese-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 25-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Verona sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Udinese - Verona?
La gara tra Udinese e Verona si giocherà lunedì 25 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Udinese - Verona?
L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Verona sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Udinese - Verona?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Verona?
Stadio Bluenergy Stadium
Chi trasmette la partita Udinese - Verona?
La partita tra Udinese e Verona verrà trasmessa da DAZN
