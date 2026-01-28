Dove vedere Union Saint-Gilloise-Atalanta in tv e streaming, Champions League 2025/2026: probabili formazioni e arbitro

Tutte le informazioni utili per seguire il match in programma questa sera alle ore 21, stavolta i nerazzurri se la vedranno contro i Gunners

L’Atalanta torna in campo in cerca della chiusura ottimale della League Phase per qualificarsi agli ottavi di Champions League senza intoppi contro l’Union Saint-Gilloise. Oggi, martedì 28 gennaio, la Dea affronta i belgi nell’ultima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Raffaele Palladino è matematicamente la migliore delle italiane, davanti anche all’Inter, con i suoi 13 punti in 7 partite. Ma non può commette errori per garantirsi certi obiettivi.

La situazione dell’Atalanta

In campionato l’Atalanta dice la sua, anche se con qualche battuta d’arresto. Come nell’ultima partita di Champions, quando al contrario sarebbe dovuto essere tutto più semplice: la Dea si è creata una situazione assurda contro l’Athletic Bilbao. La squadra di Palladino è arrivata all’ottava sfida raggiungendo di fatto il miglior risultato tra le italiane, stando alla classifica.

Partita: Union Saint-Gilloise-Atalanta

Dove: Stadio Joseph Marien di Bruxelles

Data: 28 gennaio

Orario: 21

Diretta Tv: Sky

Streaming: SkyGO, Now

Competizione: Champions League

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Atalanta in tv

Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Union Saint-Gilloise e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, il big-match di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 254

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Union Saint-Gilloise-Atalanta in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Union Saint-Gilloise-Atalanta in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni.

USG (3-4-1-2): Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. All. David Hubert.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

L’arbitro

Sarà l’arbitro inglese Michael Oliver a dirigere Union Saint-Gilloise-Atalanta, gara valevole per l’ottava giornata della League Phase UEFA Champions League 2025-26 in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21 al Lotto Park di Anderlecht. Assistenti Stuart Burt (ENG) e Ian Hussin (ENG), IV Andrew Madley (ENG); V.A.R. Stuart Attwell (ENG), A.V.A.R. Darren England (ENG).