Dove vedere Union Saint-Gilloise-Atalanta in tv e streaming, Champions League 2025/2026: probabili formazioni e arbitro

L’Atalanta torna in campo in cerca della chiusura ottimale della League Phase per qualificarsi agli ottavi di Champions League senza intoppi contro l’Union Saint-Gilloise. Oggi, martedì 28 gennaio, la Dea affronta i belgi nell’ultima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Raffaele Palladino è matematicamente la migliore delle italiane, davanti anche all’Inter, con i suoi 13 punti in 7 partite. Ma non può commette errori per garantirsi certi obiettivi.
- La situazione dell'Atalanta
- Dove vedere Union Saint-Gilloise-Atalanta in tv
- Union Saint-Gilloise-Atalanta in streaming
- Probabili formazioni
- L'arbitro
La situazione dell’Atalanta
In campionato l’Atalanta dice la sua, anche se con qualche battuta d’arresto. Come nell’ultima partita di Champions, quando al contrario sarebbe dovuto essere tutto più semplice: la Dea si è creata una situazione assurda contro l’Athletic Bilbao. La squadra di Palladino è arrivata all’ottava sfida raggiungendo di fatto il miglior risultato tra le italiane, stando alla classifica.
- Partita: Union Saint-Gilloise-Atalanta
- Dove: Stadio Joseph Marien di Bruxelles
- Data: 28 gennaio
- Orario: 21
- Diretta Tv: Sky
- Streaming: SkyGO, Now
- Competizione: Champions League
Dove vedere Union Saint-Gilloise-Atalanta in tv
Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Union Saint-Gilloise e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, il big-match di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 254
Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.
Union Saint-Gilloise-Atalanta in streaming
Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Union Saint-Gilloise-Atalanta in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.
Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.
Probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni.
- USG (3-4-1-2): Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. All. David Hubert.
- ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.
L’arbitro
Sarà l’arbitro inglese Michael Oliver a dirigere Union Saint-Gilloise-Atalanta, gara valevole per l’ottava giornata della League Phase UEFA Champions League 2025-26 in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21 al Lotto Park di Anderlecht. Assistenti Stuart Burt (ENG) e Ian Hussin (ENG), IV Andrew Madley (ENG); V.A.R. Stuart Attwell (ENG), A.V.A.R. Darren England (ENG).