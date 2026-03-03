Venezia-Avellino è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 57 punti e l'Avellino che invece è al 13° posto in classifica con 30 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 54 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 13 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.
Venezia-Avellino si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Avellino è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 12 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Venezia-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Avellino
- Data: martedì 3 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Venezia-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 03-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Avellino?
- La gara tra Venezia e Avellino si giocherà martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00
- Chi è l'arbitro di Venezia - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Venezia - Avellino sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Venezia - Avellino?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Avellino?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 13 gol, mentre il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 11 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Avellino?
- La partita tra Venezia e Avellino verrà trasmessa da DAZN