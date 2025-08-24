Virgilio Sport
Venezia-Bari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Venezia-Bari è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.

Venezia-Bari si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Bari è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Venezia-Bari in tv o in streaming

  • Partita: Venezia-Bari
  • Data: domenica 24 agosto 2025
  • Orario: 19:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Venezia
  • Stadio: Pier Luigi Penzo
  • Arbitro: Davide Di Marco

Venezia-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 24-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Venezia-Bari sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Venezia - Bari?
La gara tra Venezia e Bari si giocherà domenica 24 agosto 2025 alle ore 19:00
Chi è l'arbitro di Venezia - Bari?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Bari sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Venezia - Bari?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Bari?
Stadio Pier Luigi Penzo
Chi trasmette la partita Venezia - Bari?
La partita tra Venezia e Bari verrà trasmessa da DAZN
