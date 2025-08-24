Venezia-Bari è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.
Venezia-Bari si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Bari è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Venezia-Bari in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Bari
- Data: domenica 24 agosto 2025
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Davide Di Marco
Venezia-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 24-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
