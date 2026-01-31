Venezia-Carrarese è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 44 punti e la Carrarese che invece è al 9° posto in classifica con 29 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 13 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 42 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 11 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 8 reti.
Venezia-Carrarese si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Carrarese è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 7 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 37 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Carrarese
- Data: sabato 31 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Venezia-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
