Venezia-Catanzaro è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 38 punti e il Catanzaro che invece è al 5° posto in classifica con 31 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 8 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 8 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.
Venezia-Catanzaro si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Catanzaro è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Catanzaro
- Data: sabato 17 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Venezia-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
