Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Venezia-Cesena è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 5 punti e il Cesena che invece è al 4° posto in classifica con 7 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Bjarki Bjarkason con 1 rete.

Il Cesena ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 2 reti.

Venezia-Cesena si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Cesena è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Marco Serra.

Dove vedere Venezia-Cesena in tv o in streaming

Venezia-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Venezia-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.