Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Venezia-Fiorentina è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e la Fiorentina che invece è al 20° posto in classifica con 0 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è John Yeboah con 1 rete.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 1 rete.

Venezia-Fiorentina si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Fiorentina è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Venezia-Fiorentina

: Venezia-Fiorentina Data : venerdì 11 settembre 2026

: venerdì 11 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Venezia

: Venezia Stadio : Pier Luigi Penzo

: Pier Luigi Penzo Arbitro: Francesco Fourneau

Venezia-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 11-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.