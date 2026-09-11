Venezia-Fiorentina è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e la Fiorentina che invece è al 20° posto in classifica con 0 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è John Yeboah con 1 rete.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 1 rete.
Venezia-Fiorentina si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Fiorentina è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Fiorentina
- Data: venerdì 11 settembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Francesco Fourneau
Venezia-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 11-09-2026.
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Il link al live di Venezia-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Fiorentina?
- La gara tra Venezia e Fiorentina si giocherà venerdì 11 settembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Venezia - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Venezia - Fiorentina sarà Federico Dionisi
- Dove si gioca Venezia - Fiorentina?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Fiorentina?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Mateo Pellegrino con 1 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Fiorentina?
- La partita tra Venezia e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN