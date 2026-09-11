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CALCIO SERIE A

Venezia-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Venezia-Fiorentina è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e la Fiorentina che invece è al 20° posto in classifica con 0 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è John Yeboah con 1 rete.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 1 rete.

Venezia-Fiorentina si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Fiorentina è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Fiorentina in tv o in streaming

  • Partita: Venezia-Fiorentina
  • Data: venerdì 11 settembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Venezia
  • Stadio: Pier Luigi Penzo
  • Arbitro: Francesco Fourneau

Venezia-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 11-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Venezia - Fiorentina?
La gara tra Venezia e Fiorentina si giocherà venerdì 11 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Venezia - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Fiorentina sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Venezia - Fiorentina?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Fiorentina?
Stadio Pier Luigi Penzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Mateo Pellegrino con 1 gol
Chi trasmette la partita Venezia - Fiorentina?
La partita tra Venezia e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN
Venezia-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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