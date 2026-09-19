Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

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Venezia-Lazio è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e la Lazio che invece è al 4° posto in classifica con 10 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è John Yeboah con 1 rete.

La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.

Venezia-Lazio si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Lazio è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Lazio in tv o in streaming

Partita : Venezia-Lazio

: Venezia-Lazio Data : sabato 19 settembre 2026

: sabato 19 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Venezia

: Venezia Stadio : Pier Luigi Penzo

: Pier Luigi Penzo Arbitro: Simone Sozza

Venezia-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.