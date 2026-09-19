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CALCIO SERIE A

Venezia-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Venezia-Lazio è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e la Lazio che invece è al 4° posto in classifica con 10 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è John Yeboah con 1 rete.
La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.

Venezia-Lazio si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Lazio è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Lazio in tv o in streaming

  • Partita: Venezia-Lazio
  • Data: sabato 19 settembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Venezia
  • Stadio: Pier Luigi Penzo
  • Arbitro: Simone Sozza

Venezia-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Venezia - Lazio?
La gara tra Venezia e Lazio si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Venezia - Lazio?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Lazio sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Venezia - Lazio?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Lazio?
Stadio Pier Luigi Penzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol
Chi trasmette la partita Venezia - Lazio?
La partita tra Venezia e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Venezia-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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