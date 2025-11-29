Venezia-Mantova è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 22 punti e Mantova che invece è al 15° posto in classifica con 14 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è John Yeboah con 4 reti.
Mantova ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 4 reti.
Venezia-Mantova si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Mantova è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Mantova
- Data: sabato 29 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Venezia-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
