Venezia-Modena è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 50 punti e il Modena che invece è al 8° posto in classifica con 34 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 15 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 11 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.
Venezia-Modena si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Modena è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Venezia-Modena in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Modena
- Data: martedì 10 febbraio 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro:
Venezia-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Modena?
- La gara tra Venezia e Modena si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Venezia - Modena?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Modena?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 11 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 10 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Modena?
- La partita tra Venezia e Modena verrà trasmessa da DAZN