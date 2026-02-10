Partita valevole per la 24a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Venezia-Modena è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 50 punti e il Modena che invece è al 8° posto in classifica con 34 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 15 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 11 reti.

Il Modena ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.

Venezia-Modena si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Modena è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Venezia-Modena in tv o in streaming

Venezia-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Venezia-Modena sarà inserito un'ora prima del match.