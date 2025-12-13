Venezia-Monza è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 26 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 31 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 6 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Venezia-Monza si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Monza è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Venezia-Monza in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Monza
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Simone Galipò
Venezia-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
