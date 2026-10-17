Venezia-Napoli è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e il Napoli che invece è al 9° posto in classifica con 10 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Antoine Hainaut con 2 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 3 reti.
Venezia-Napoli si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Napoli è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Napoli
- Data: sabato 17 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Venezia-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026.
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Il link al live di Venezia-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Napoli?
- La gara tra Venezia e Napoli si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Venezia - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Venezia - Napoli sarà Michael Fabbri
- Dove si gioca Venezia - Napoli?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Napoli?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Antoine Hainaut con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Napoli?
- La partita tra Venezia e Napoli verrà trasmessa da DAZN