Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

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Venezia-Napoli è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e il Napoli che invece è al 9° posto in classifica con 10 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Antoine Hainaut con 2 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 3 reti.

Venezia-Napoli si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Napoli è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Napoli in tv o in streaming

Partita : Venezia-Napoli

: Venezia-Napoli Data : sabato 17 ottobre 2026

: sabato 17 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Venezia

: Venezia Stadio : Pier Luigi Penzo

: Pier Luigi Penzo Arbitro: Juan Luca Sacchi

Venezia-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.