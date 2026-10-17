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CALCIO SERIE A

Venezia-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Venezia-Napoli è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e il Napoli che invece è al 9° posto in classifica con 10 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Antoine Hainaut con 2 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 3 reti.

Venezia-Napoli si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Napoli è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Venezia-Napoli
  • Data: sabato 17 ottobre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Venezia
  • Stadio: Pier Luigi Penzo
  • Arbitro: Juan Luca Sacchi

Venezia-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Venezia-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Venezia - Napoli?
La gara tra Venezia e Napoli si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Venezia - Napoli?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Napoli sarà Michael Fabbri
Dove si gioca Venezia - Napoli?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Napoli?
Stadio Pier Luigi Penzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Antoine Hainaut con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol
Chi trasmette la partita Venezia - Napoli?
La partita tra Venezia e Napoli verrà trasmessa da DAZN
Venezia-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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