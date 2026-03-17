Venezia-Padova è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 64 punti e Padova che invece è al 11° posto in classifica con 34 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 19 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 60 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 13 reti.
Padova ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.
Venezia-Padova si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Padova è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Venezia-Padova in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Padova
- Data: martedì 17 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro:
Venezia-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 17-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Venezia-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Padova?
- La gara tra Venezia e Padova si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Venezia - Padova?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Padova?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 13 gol, mentre il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 9 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Padova?
- La partita tra Venezia e Padova verrà trasmessa da DAZN