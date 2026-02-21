Partita valevole per la 26a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Venezia-Pescara è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 53 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 18 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 50 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 12 reti.

Il Pescara ha ottenuto finora 3 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 48. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.

Venezia-Pescara si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Pescara è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Pescara in tv o in streaming

Partita : Venezia-Pescara

: Venezia-Pescara Data : sabato 21 febbraio 2026

: sabato 21 febbraio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Venezia

: Venezia Stadio : Pier Luigi Penzo

: Pier Luigi Penzo Arbitro: Alberto Arena

Venezia-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Venezia-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.