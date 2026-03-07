Venezia-Reggiana è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 60 punti e la Reggiana che invece è al 15° posto in classifica con 29 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 58 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 13 reti.
La Reggiana ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 6 reti.
Venezia-Reggiana si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Reggiana è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Reggiana in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Reggiana
- Data: sabato 7 marzo 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Daniele Chiffi
Venezia-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 07-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.
