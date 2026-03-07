Partita valevole per la 29a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Venezia-Reggiana è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 60 punti e la Reggiana che invece è al 15° posto in classifica con 29 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 58 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 13 reti.

La Reggiana ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 6 reti.

Venezia-Reggiana si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Reggiana è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Reggiana in tv o in streaming

Partita : Venezia-Reggiana

: Venezia-Reggiana Data : sabato 7 marzo 2026

: sabato 7 marzo 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Venezia

: Venezia Stadio : Pier Luigi Penzo

: Pier Luigi Penzo Arbitro: Daniele Chiffi

Venezia-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 07-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Venezia-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.