Venezia-Sampdoria è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 16 punti e la Sampdoria che invece è al 20° posto in classifica con 7 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 4 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 4 reti.
Venezia-Sampdoria si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Sampdoria è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Sampdoria
- Data: sabato 8 novembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Venezia-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 08-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Sampdoria?
- La gara tra Venezia e Sampdoria si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Venezia - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Venezia - Sampdoria sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Venezia - Sampdoria?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Sampdoria?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 4 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 4 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Sampdoria?
- La partita tra Venezia e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN