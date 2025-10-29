Partita valevole per la 10a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Venezia-Sudtirol è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 13 punti e Sudtirol che invece è al 13° posto in classifica con 10 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 4 reti.

Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 3 reti.

Venezia-Sudtirol si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Sudtirol è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Sudtirol in tv o in streaming

Venezia-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 29-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Venezia-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.