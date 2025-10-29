Venezia-Sudtirol è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 13 punti e Sudtirol che invece è al 13° posto in classifica con 10 punti.
Il Venezia ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 4 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 3 reti.
Venezia-Sudtirol si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Sudtirol è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Venezia-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Venezia-Sudtirol
- Data: mercoledì 29 ottobre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Venezia
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Venezia-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 29-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Venezia-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Venezia - Sudtirol?
- La gara tra Venezia e Sudtirol si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Venezia - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Venezia - Sudtirol sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Venezia - Sudtirol?
- La partita si gioca a Venezia
- In che stadio si gioca Venezia - Sudtirol?
- Stadio Pier Luigi Penzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 4 gol, mentre il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 3 gol
- Chi trasmette la partita Venezia - Sudtirol?
- La partita tra Venezia e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN