Venezia-Virtus Entella come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 18a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Venezia-Virtus entella è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Venezia che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 32 punti e la Virtus Entella che invece è al 15° posto in classifica con 16 punti.

Il Venezia ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 7 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.

Venezia-Virtus entella si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro di Venezia - Virtus entella è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 16 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Venezia-Virtus entella in tv o in streaming

  • Partita: Venezia-Virtus entella
  • Data: sabato 27 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Venezia
  • Stadio: Pier Luigi Penzo
  • Arbitro: Davide Di Marco

Venezia-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Venezia-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Venezia - Virtus Entella?
La gara tra Venezia e Virtus Entella si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Venezia - Virtus Entella?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Virtus Entella sarà Alberto Santoro
Dove si gioca Venezia - Virtus Entella?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Virtus Entella?
Stadio Pier Luigi Penzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 7 gol, mentre il capocannoniere Virtus Entella è Andrea Tiritiello con 6 gol
Chi trasmette la partita Venezia - Virtus Entella?
La partita tra Venezia e Virtus Entella verrà trasmessa da DAZN
