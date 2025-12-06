Verona-Atalanta è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e l'Atalanta che invece è al 12° posto in classifica con 16 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovane con 2 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 2 reti.
Verona-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Atalanta è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 3 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Verona-Atalanta
- Data: sabato 6 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Maurizio Mariani
Verona-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
