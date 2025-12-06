Virgilio Sport
Verona-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Verona-Atalanta è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e l'Atalanta che invece è al 12° posto in classifica con 16 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovane con 2 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 2 reti.

Verona-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Atalanta è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 3 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Atalanta in tv o in streaming

  • Partita: Verona-Atalanta
  • Data: sabato 6 dicembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Verona
  • Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Verona-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Verona - Atalanta?
La gara tra Verona e Atalanta si giocherà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Verona - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Atalanta sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Verona - Atalanta?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Atalanta?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Giovane con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 2 gol
Chi trasmette la partita Verona - Atalanta?
La partita tra Verona e Atalanta verrà trasmessa da DAZN e da Sky
