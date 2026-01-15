Verona-Bologna è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 13 punti e il Bologna che invece è al 9° posto in classifica con 27 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 5 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.
Verona-Bologna si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Bologna è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 7 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 28 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Verona-Bologna
- Data: giovedì 15 gennaio 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Maurizio Mariani
Verona-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 15-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Verona-Bologna live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Il link al live di Verona-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Verona - Bologna?
- La gara tra Verona e Bologna si giocherà giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Verona - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Verona - Bologna sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Verona - Bologna?
- La partita si gioca a Verona
- In che stadio si gioca Verona - Bologna?
- Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol
- Chi trasmette la partita Verona - Bologna?
- La partita tra Verona e Bologna verrà trasmessa da DAZN