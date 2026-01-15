Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona-Bologna è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 13 punti e il Bologna che invece è al 9° posto in classifica con 27 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 5 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.

Verona-Bologna si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Bologna è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 7 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 28 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Bologna in tv o in streaming

Partita : Verona-Bologna

: Verona-Bologna Data : giovedì 15 gennaio 2026

: giovedì 15 gennaio 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Verona

: Verona Stadio : Stadio Marcantonio Bentegodi

: Stadio Marcantonio Bentegodi Arbitro: Maurizio Mariani

Verona-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 15-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.