Verona-Cagliari è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 4 punti e il Cagliari che invece è al 13° posto in classifica con 8 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 1 rete.
Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 2 reti.
Verona-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Cagliari è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri.
Dove vedere Verona-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Verona-Cagliari
- Data: domenica 26 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Federico Dionisi
Verona-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 26-10-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Verona-Cagliari live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Verona - Cagliari?
- La gara tra Verona e Cagliari si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Verona - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Federico Dionisi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Verona - Cagliari sarà Daniele Doveri
- Dove si gioca Verona - Cagliari?
- La partita si gioca a Verona
- In che stadio si gioca Verona - Cagliari?
- Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 1 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol
- Chi trasmette la partita Verona - Cagliari?
- La partita tra Verona e Cagliari verrà trasmessa da DAZN