Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona-Cagliari è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 4 punti e il Cagliari che invece è al 13° posto in classifica con 8 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 1 rete.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 2 reti.

Verona-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Cagliari è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri.

Dove vedere Verona-Cagliari in tv o in streaming

Partita : Verona-Cagliari

: Verona-Cagliari Data : domenica 26 ottobre 2025

: domenica 26 ottobre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Verona

: Verona Stadio : Stadio Marcantonio Bentegodi

: Stadio Marcantonio Bentegodi Arbitro: Federico Dionisi

Verona-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 26-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.