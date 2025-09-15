Verona-Cremonese è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 1 punti e la Cremonese che invece è al 4° posto in classifica con 6 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Suat Serdar con 1 rete.
La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Vázquez con 1 rete.
Verona-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Cremonese è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Verona-Cremonese
- Data: lunedì 15 settembre 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Alberto Arena
Verona-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 15-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Verona-Cremonese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Verona-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Verona - Cremonese?
- La gara tra Verona e Cremonese si giocherà lunedì 15 settembre 2025 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Verona - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Verona - Cremonese sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Verona - Cremonese?
- La partita si gioca a Verona
- In che stadio si gioca Verona - Cremonese?
- Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Verona è Suat Serdar con 1 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Franco Vázquez con 1 gol
- Chi trasmette la partita Verona - Cremonese?
- La partita tra Verona e Cremonese verrà trasmessa da DAZN