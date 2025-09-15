Virgilio Sport
Verona-Cremonese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Verona-Cremonese è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 1 punti e la Cremonese che invece è al 4° posto in classifica con 6 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Suat Serdar con 1 rete.
La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Vázquez con 1 rete.

Verona-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Cremonese è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Cremonese in tv o in streaming

  • Partita: Verona-Cremonese
  • Data: lunedì 15 settembre 2025
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Verona
  • Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
  • Arbitro: Alberto Arena

Verona-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 15-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Verona - Cremonese?
La gara tra Verona e Cremonese si giocherà lunedì 15 settembre 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Verona - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Cremonese sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Verona - Cremonese?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Cremonese?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Suat Serdar con 1 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Franco Vázquez con 1 gol
Chi trasmette la partita Verona - Cremonese?
La partita tra Verona e Cremonese verrà trasmessa da DAZN
