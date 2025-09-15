Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona-Cremonese è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 1 punti e la Cremonese che invece è al 4° posto in classifica con 6 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Suat Serdar con 1 rete.

La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Vázquez con 1 rete.

Verona-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Cremonese è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Verona-Cremonese

: Verona-Cremonese Data : lunedì 15 settembre 2025

: lunedì 15 settembre 2025 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Verona

: Verona Stadio : Stadio Marcantonio Bentegodi

: Stadio Marcantonio Bentegodi Arbitro: Alberto Arena

Verona-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 15-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.