Verona-Genoa è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 18 punti e il Genoa che invece è al 14° posto in classifica con 30 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 3 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 49. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.
Verona-Genoa si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Genoa è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.
Dove vedere Verona-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Verona-Genoa
- Data: domenica 15 marzo 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Matteo Marchetti
Verona-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 15-03-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Verona-Genoa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Verona-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Verona - Genoa?
- La gara tra Verona e Genoa si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Verona - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Verona - Genoa sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Verona - Genoa?
- La partita si gioca a Verona
- In che stadio si gioca Verona - Genoa?
- Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol
- Chi trasmette la partita Verona - Genoa?
- La partita tra Verona e Genoa verrà trasmessa da DAZN