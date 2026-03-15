Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Verona-Genoa è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 18 punti e il Genoa che invece è al 14° posto in classifica con 30 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 3 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 49. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.

Verona-Genoa si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Genoa è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Verona-Genoa in tv o in streaming

Partita : Verona-Genoa

: Verona-Genoa Data : domenica 15 marzo 2026

: domenica 15 marzo 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Verona

: Verona Stadio : Stadio Marcantonio Bentegodi

: Stadio Marcantonio Bentegodi Arbitro: Matteo Marchetti

Verona-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 15-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.