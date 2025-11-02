Verona-Inter è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 5 punti e l'Inter che invece è al 3° posto in classifica con 18 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 2 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 6 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 5 reti.
Verona-Inter si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Inter è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Inter in tv o in streaming
- Partita: Verona-Inter
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Daniele Doveri
Verona-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 02-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
