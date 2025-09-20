Verona-Juventus è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 2 punti e la Juventus che invece è al 2° posto in classifica con 9 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Suat Serdar con 1 rete.
La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.
Verona-Juventus si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Juventus è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.
Dove vedere Verona-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Verona-Juventus
- Data: sabato 20 settembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Antonio Rapuano
Verona-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 20-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Verona-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Verona-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
