Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Verona-Juventus è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 2 punti e la Juventus che invece è al 2° posto in classifica con 9 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Suat Serdar con 1 rete.

La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.

Verona-Juventus si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Juventus è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.

Dove vedere Verona-Juventus in tv o in streaming

Verona-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 20-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

