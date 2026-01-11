Verona-Lazio è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 13 punti e la Lazio che invece è al 10° posto in classifica con 25 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 5 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
Verona-Lazio si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Lazio è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 8 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Verona-Lazio
- Data: domenica 11 gennaio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Marco Guida
Verona-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 11-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Verona - Lazio?
- La gara tra Verona e Lazio si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Verona - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Verona - Lazio sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Verona - Lazio?
- La partita si gioca a Verona
- In che stadio si gioca Verona - Lazio?
- Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 5 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol
- Chi trasmette la partita Verona - Lazio?
- La partita tra Verona e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky