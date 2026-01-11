Virgilio Sport
Verona-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Verona-Lazio è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 13 punti e la Lazio che invece è al 10° posto in classifica con 25 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 5 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.

Verona-Lazio si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Lazio è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 8 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Lazio in tv o in streaming

  • Partita: Verona-Lazio
  • Data: domenica 11 gennaio 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Verona
  • Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
  • Arbitro: Marco Guida

Verona-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 11-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Verona - Lazio?
La gara tra Verona e Lazio si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Verona - Lazio?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Lazio sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Verona - Lazio?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Lazio?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 5 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol
Chi trasmette la partita Verona - Lazio?
La partita tra Verona e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky
