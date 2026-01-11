Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona-Lazio è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 13 punti e la Lazio che invece è al 10° posto in classifica con 25 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 5 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.

Verona-Lazio si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Lazio è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 8 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Lazio in tv o in streaming

Partita : Verona-Lazio

: Verona-Lazio Data : domenica 11 gennaio 2026

: domenica 11 gennaio 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Verona

: Verona Stadio : Stadio Marcantonio Bentegodi

: Stadio Marcantonio Bentegodi Arbitro: Marco Guida

Verona-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 11-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.