Verona-Napoli è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 15 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 50 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 15 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 8 reti.
Verona-Napoli si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Napoli è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Verona-Napoli
- Data: sabato 28 febbraio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Andrea Colombo
Verona-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 28-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
