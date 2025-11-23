Virgilio Sport
Verona-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Verona-Parma è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 6 punti e il Parma che invece è al 17° posto in classifica con 8 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 2 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.

Verona-Parma si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Parma è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Parma in tv o in streaming

  • Partita: Verona-Parma
  • Data: domenica 23 novembre 2025
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Verona
  • Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
  • Arbitro: Luca Pairetto

Verona-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 23-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Parma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Verona - Parma?
La gara tra Verona e Parma si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Verona - Parma?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Parma sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Verona - Parma?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Parma?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 2 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol
Chi trasmette la partita Verona - Parma?
La partita tra Verona e Parma verrà trasmessa da DAZN
