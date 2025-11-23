Verona-Parma è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 6 punti e il Parma che invece è al 17° posto in classifica con 8 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 2 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.
Verona-Parma si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Parma è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Parma in tv o in streaming
- Partita: Verona-Parma
- Data: domenica 23 novembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Luca Pairetto
Verona-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 23-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Verona-Parma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Verona-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Verona - Parma?
- La gara tra Verona e Parma si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Verona - Parma?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Verona - Parma sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Verona - Parma?
- La partita si gioca a Verona
- In che stadio si gioca Verona - Parma?
- Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 2 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol
- Chi trasmette la partita Verona - Parma?
- La partita tra Verona e Parma verrà trasmessa da DAZN