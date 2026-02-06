Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona-Pisa è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 14 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 14 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.

Verona-Pisa si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Pisa è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 11 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Pisa in tv o in streaming

Partita : Verona-Pisa

: Verona-Pisa Data : venerdì 6 febbraio 2026

: venerdì 6 febbraio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Verona

: Verona Stadio : Stadio Marcantonio Bentegodi

: Stadio Marcantonio Bentegodi Arbitro: Daniele Doveri

Verona-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.