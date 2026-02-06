Verona-Pisa è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 14 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 14 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.
Verona-Pisa si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Pisa è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 11 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Verona-Pisa
- Data: venerdì 6 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Daniele Doveri
Verona-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-02-2026.
