Verona-Torino è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 12 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 20 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 4 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 5 reti.
Verona-Torino si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Torino è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Torino in tv o in streaming
- Partita: Verona-Torino
- Data: domenica 4 gennaio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Verona
- Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
- Arbitro: Antonio Rapuano
Verona-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 04-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Verona-Torino live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Verona-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Verona - Torino?
- La gara tra Verona e Torino si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Verona - Torino?
- L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Verona - Torino sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Verona - Torino?
- La partita si gioca a Verona
- In che stadio si gioca Verona - Torino?
- Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 4 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 5 gol
- Chi trasmette la partita Verona - Torino?
- La partita tra Verona e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky