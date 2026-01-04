Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Verona-Torino è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 12 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 20 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 4 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 5 reti.

Verona-Torino si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Torino è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Torino in tv o in streaming

Partita : Verona-Torino

: Verona-Torino Data : domenica 4 gennaio 2026

: domenica 4 gennaio 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Verona

: Verona Stadio : Stadio Marcantonio Bentegodi

: Stadio Marcantonio Bentegodi Arbitro: Antonio Rapuano

Verona-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 04-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Torino sarà inserito un'ora prima del match.