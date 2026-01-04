Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Verona-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona-Torino è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 12 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 20 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 4 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 5 reti.

Verona-Torino si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Torino è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Verona-Torino
  • Data: domenica 4 gennaio 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Verona
  • Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
  • Arbitro: Antonio Rapuano

Verona-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 04-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Verona - Torino?
La gara tra Verona e Torino si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Verona - Torino?
L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Torino sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Verona - Torino?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Torino?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 4 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 5 gol
Chi trasmette la partita Verona - Torino?
La partita tra Verona e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Verona-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio