Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona-Udinese è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 14 punti e l'Udinese che invece è al 10° posto in classifica con 26 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 6 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 6 reti.

Verona-Udinese si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Udinese è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Udinese in tv o in streaming

Partita : Verona-Udinese

: Verona-Udinese Data : lunedì 26 gennaio 2026

: lunedì 26 gennaio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Verona

: Verona Stadio : Stadio Marcantonio Bentegodi

: Stadio Marcantonio Bentegodi Arbitro: Gianluca Manganiello

Verona-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 26-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.