Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Verona-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona-Udinese è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 14 punti e l'Udinese che invece è al 10° posto in classifica con 26 punti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 6 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 6 reti.

Verona-Udinese si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Udinese è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Verona-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Verona-Udinese
  • Data: lunedì 26 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Verona
  • Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
  • Arbitro: Gianluca Manganiello

Verona-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 26-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Verona-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Verona - Udinese?
La gara tra Verona e Udinese si giocherà lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Verona - Udinese?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Udinese sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Verona - Udinese?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Udinese?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 6 gol
Chi trasmette la partita Verona - Udinese?
La partita tra Verona e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Verona-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio