Verona-Udinese è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 14 punti e l'Udinese che invece è al 10° posto in classifica con 26 punti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 6 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 6 reti.
Verona-Udinese si gioca allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di Verona - Udinese è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Verona-Udinese in tv o in streaming
Verona-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 26-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
