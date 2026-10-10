Partita valevole per la 6a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Vicenza-Pisa è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Vicenza che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 5 punti e il Pisa che invece è al 10° posto in classifica con 7 punti.

Il Vicenza ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Brighenti con 1 rete.

Il Pisa ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Arturo Calabresi con 1 rete.

Vicenza-Pisa si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza; arbitro di Vicenza - Pisa è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Gabriele Restaldo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Vicenza-Pisa in tv o in streaming

Partita : Vicenza-Pisa

: Vicenza-Pisa Data : sabato 10 ottobre 2026

: sabato 10 ottobre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Vicenza

: Vicenza Stadio : Romeo Menti di Vicenza

: Romeo Menti di Vicenza Arbitro: Davide Di Marco

Vicenza-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 10-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Vicenza-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.