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CALCIO SERIE B

Vicenza-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 6a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Vicenza-Pisa è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Vicenza che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 5 punti e il Pisa che invece è al 10° posto in classifica con 7 punti.

Il Vicenza ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Brighenti con 1 rete.
Il Pisa ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Arturo Calabresi con 1 rete.

Vicenza-Pisa si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza; arbitro di Vicenza - Pisa è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Gabriele Restaldo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Vicenza-Pisa in tv o in streaming

  • Partita: Vicenza-Pisa
  • Data: sabato 10 ottobre 2026
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Vicenza
  • Stadio: Romeo Menti di Vicenza
  • Arbitro: Davide Di Marco

Vicenza-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 10-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Vicenza-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Vicenza - Pisa?
La gara tra Vicenza e Pisa si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Vicenza - Pisa?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Vicenza - Pisa sarà Gabriele Restaldo
Dove si gioca Vicenza - Pisa?
La partita si gioca a Vicenza
In che stadio si gioca Vicenza - Pisa?
Stadio Romeo Menti di Vicenza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Vicenza è Nicolò Brighenti con 1 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Arturo Calabresi con 1 gol
Chi trasmette la partita Vicenza - Pisa?
La partita tra Vicenza e Pisa verrà trasmessa da DAZN
Vicenza-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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