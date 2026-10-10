Vicenza-Pisa è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Vicenza che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 5 punti e il Pisa che invece è al 10° posto in classifica con 7 punti.
Il Vicenza ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Brighenti con 1 rete.
Il Pisa ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Arturo Calabresi con 1 rete.
Vicenza-Pisa si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza; arbitro di Vicenza - Pisa è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Gabriele Restaldo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Vicenza-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Vicenza-Pisa
- Data: sabato 10 ottobre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Vicenza
- Stadio: Romeo Menti di Vicenza
- Arbitro: Davide Di Marco
Vicenza-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 10-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Vicenza-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Vicenza - Pisa?
- La gara tra Vicenza e Pisa si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Vicenza - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Vicenza - Pisa sarà Gabriele Restaldo
- Dove si gioca Vicenza - Pisa?
- La partita si gioca a Vicenza
- In che stadio si gioca Vicenza - Pisa?
- Stadio Romeo Menti di Vicenza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Vicenza è Nicolò Brighenti con 1 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Arturo Calabresi con 1 gol
- Chi trasmette la partita Vicenza - Pisa?
- La partita tra Vicenza e Pisa verrà trasmessa da DAZN