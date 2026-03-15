Virtus entella-Avellino è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 31 punti e l'Avellino che invece è al 11° posto in classifica con 33 punti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.
Virtus entella-Avellino si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Avellino è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 13 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 65 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Virtus entella-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Avellino
- Data: domenica 15 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Mario Perri
Virtus entella-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Virtus entella-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Virtus Entella - Avellino?
- La gara tra Virtus Entella e Avellino si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Virtus Entella - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Mario Perri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Virtus Entella - Avellino sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Virtus Entella - Avellino?
- La partita si gioca a Chiavari
- In che stadio si gioca Virtus Entella - Avellino?
- Stadio Stadio Enrico Sannazzari
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Virtus Entella è Andrea Tiritiello con 6 gol, mentre il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 11 gol
- Chi trasmette la partita Virtus Entella - Avellino?
- La partita tra Virtus Entella e Avellino verrà trasmessa da DAZN