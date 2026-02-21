Virtus entella-Catanzaro è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 25 punti e il Catanzaro che invece è al 5° posto in classifica con 41 punti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 11 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 7 reti.
Virtus entella-Catanzaro si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Catanzaro è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 37 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Virtus entella-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Catanzaro
- Data: sabato 21 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Daniele Perenzoni
Virtus entella-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
