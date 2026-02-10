Virtus entella-Cesena è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 22 punti e il Cesena che invece è al 5° posto in classifica con 37 punti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 4 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 8 reti.
Virtus entella-Cesena si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Cesena è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Virtus entella-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Cesena
- Data: martedì 10 febbraio 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro:
Virtus entella-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
