Virtus Entella-Empoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Virtus entella-Empoli è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 10 punti e l'Empoli che invece è al 13° posto in classifica con 11 punti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 4 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Bohdan Popov con 5 reti.

Virtus entella-Empoli si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Empoli è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Virtus entella-Empoli in tv o in streaming

  • Partita: Virtus entella-Empoli
  • Data: sabato 1 novembre 2025
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Chiavari
  • Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Virtus entella-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 01-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Virtus entella-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Virtus Entella - Empoli?
La gara tra Virtus Entella e Empoli si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Virtus Entella - Empoli?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Virtus Entella - Empoli sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Virtus Entella - Empoli?
La partita si gioca a Chiavari
In che stadio si gioca Virtus Entella - Empoli?
Stadio Stadio Enrico Sannazzari
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Virtus Entella è Andrea Tiritiello con 4 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Bohdan Popov con 5 gol
Chi trasmette la partita Virtus Entella - Empoli?
La partita tra Virtus Entella e Empoli verrà trasmessa da DAZN
