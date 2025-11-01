Virtus entella-Empoli è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 10 punti e l'Empoli che invece è al 13° posto in classifica con 11 punti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 4 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Bohdan Popov con 5 reti.
Virtus entella-Empoli si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Empoli è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Virtus entella-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Empoli
- Data: sabato 1 novembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Maurizio Mariani
Virtus entella-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 01-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
