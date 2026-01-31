Partita valevole per la 22a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Virtus entella-Frosinone è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 20 punti e il Frosinone che invece è al 1° posto in classifica con 45 punti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 13 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 8 reti.

Virtus entella-Frosinone si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Frosinone è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 10 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 49 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Virtus entella-Frosinone in tv o in streaming

Virtus entella-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

