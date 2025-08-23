Virgilio Sport
Virtus entella-Juve stabia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Virtus entella-Juve stabia è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.

Virtus entella-Juve stabia si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Juve stabia è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Marco Serra.

Dove vedere Virtus entella-Juve stabia in tv o in streaming

  • Partita: Virtus entella-Juve stabia
  • Data: sabato 23 agosto 2025
  • Orario: 19:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Chiavari
  • Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
  • Arbitro: Andrea Calzavara

Virtus entella-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 23-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Virtus entella - Juve stabia?
La gara tra Virtus entella e Juve stabia si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 19:00
Chi è l'arbitro di Virtus entella - Juve stabia?
L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Virtus entella - Juve stabia sarà Marco Serra
Dove si gioca Virtus entella - Juve stabia?
La partita si gioca a Chiavari
In che stadio si gioca Virtus entella - Juve stabia?
Stadio Stadio Enrico Sannazzari
Chi trasmette la partita Virtus entella - Juve stabia?
La partita tra Virtus entella e Juve stabia verrà trasmessa da DAZN
