Virtus entella-Juve stabia è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.
Virtus entella-Juve stabia si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Juve stabia è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Marco Serra.
Dove vedere Virtus entella-Juve stabia in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Juve stabia
- Data: sabato 23 agosto 2025
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Andrea Calzavara
Virtus entella-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 23-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Virtus entella - Juve stabia?
- La gara tra Virtus entella e Juve stabia si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 19:00
- Chi è l'arbitro di Virtus entella - Juve stabia?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Virtus entella - Juve stabia sarà Marco Serra
- Dove si gioca Virtus entella - Juve stabia?
- La partita si gioca a Chiavari
- In che stadio si gioca Virtus entella - Juve stabia?
- Stadio Stadio Enrico Sannazzari
- Chi trasmette la partita Virtus entella - Juve stabia?
- La partita tra Virtus entella e Juve stabia verrà trasmessa da DAZN