Virtus entella-Mantova è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus entella che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 2 punti e Mantova che invece è al 12° posto in classifica con 3 punti.
La Virtus entella ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Franzoni con 1 rete.
Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Fiori con 1 rete.
Virtus entella-Mantova si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Mantova è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Virtus entella-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Mantova
- Data: domenica 14 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Virtus entella-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
