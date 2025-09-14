Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Virtus entella-Mantova è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus entella che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 2 punti e Mantova che invece è al 12° posto in classifica con 3 punti.

La Virtus entella ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Franzoni con 1 rete.

Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Fiori con 1 rete.

Virtus entella-Mantova si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Mantova è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Virtus entella-Mantova in tv o in streaming

Partita : Virtus entella-Mantova

: Virtus entella-Mantova Data : domenica 14 settembre 2025

: domenica 14 settembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Chiavari

: Chiavari Stadio : Stadio Enrico Sannazzari

: Stadio Enrico Sannazzari Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta

Virtus entella-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Virtus entella-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.