Virtus entella-Modena è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 25 punti e il Modena che invece è al 6° posto in classifica con 43 punti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 12 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.
Virtus entella-Modena si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Modena è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 10 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 58 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Virtus entella-Modena in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Modena
- Data: martedì 3 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Paride Tremolada
Virtus entella-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 03-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
